Clamoroso a Torino, la Juventus crolla 0-3 in casa contro il Milan. Bianconeri al quinto posto! (Di domenica 9 maggio 2021) Risultato a dir poco Clamoroso quello che si è verificato all’Allianz Stadium tra Juventus e Milan, i Bianconeri sono stati battuti 0-3 dalla squadra di Stefano Pioli. Nel primo tempo lo 0-1 firmato da Brahim Diaz. Nella seconda frazione i rossoneri hanno dilagato grazie alla reti di Rebic e Tomori. La Juventus in questo momento è al quinto posto ad un punto dal Napoli e a tre lunghezze da Atalanta e Milan al secondo posto. Classifica che resta comunque cortissima a tre giornate dal termine. Leggi su spazionapoli (Di domenica 9 maggio 2021) Risultato a dir pocoquello che si è verificato all’Allianz Stadium tra, isono stati battuti 0-3 dalla squadra di Stefano Pioli. Nel primo tempo lo 0-1 firmato da Brahim Diaz. Nella seconda frazione i rossoneri hanno dilagato grazie alla reti di Rebic e Tomori. Lain questo momento è alposto ad un punto dal Napoli e a tre lunghezze da Atalanta eal secondo posto. Classifica che resta comunque cortissima a tre giornate dal termine.

Advertising

supersonick_ : Questo è un disastro clamoroso, uno dei fallimenti più grandi nella storia recente del calcio del nostro paese ma s… - Ftbnews24 : ?? Clamoroso a Torino, il Milan si impone 3-0 sulla Juventus! ? ?? Commenti? ? #JuventusMilan #JuveMilan #SerieA… - uchetto : Questa sera si consumerà un clamoroso furto a Torino... Devono fare di tutto per fare andare la @juventusfc in Cha… - Sharpen59358228 : @RicciardulliGM @ZZiliani Un altro che parla senza usare il cervello: al Benevento non diedero contro un clamoroso… - erasmus878 : @RaiSport Ma il presidente caro dove era quando a Torino il var non vide un clamoroso #rigore su #Chiesa ??? Forse… -