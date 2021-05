Caso Grillo, l'insegnante di kitesurf: "Dopo quella notte Silvia sembrava stonata, poco lucida" (Di domenica 9 maggio 2021) “Ricordo che mi hanno chiamato i carabinieri ad agosto, più o meno 15 giorni Dopo la lezione, e ho raccontato che Silvia quel giorno era arrivata in semi-hangover, non proprio al massimo della lucidità. Mi è sembrata stonata, di quelle ragazze che arrivano stanche a fare la lezione, di sicuro non lucida”. A parlare sulle pagine del Corriere della Sera è l’insegnante di kitesurf di Silvia, la ragazza italo-norvegese che accusa di violenza di gruppo Ciro Grillo, il figlio di Beppe, e i suoi amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Proprio una sua lezione di kite alla giovane è finita nell’inchiesta della Procura di Tempio Pausania. L’insegnante dice: “Io non voglio giudicare quel che è successo. Queste sono cose per ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 9 maggio 2021) “Ricordo che mi hanno chiamato i carabinieri ad agosto, più o meno 15 giornila lezione, e ho raccontato chequel giorno era arrivata in semi-hangover, non proprio al massimo della lucidità. Mi è sembrata, di quelle ragazze che arrivano stanche a fare la lezione, di sicuro non”. A parlare sulle pagine del Corriere della Sera è l’didi, la ragazza italo-norvegese che accusa di violenza di gruppo Ciro, il figlio di Beppe, e i suoi amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Proprio una sua lezione di kite alla giovane è finita nell’inchiesta della Procura di Tempio Pausania. L’dice: “Io non voglio giudicare quel che è successo. Queste sono cose per ...

