Canoa slalom | Europei 2021 | Elena Micozzi nona nel C1 Vince Miren Lazkano

Si interrompe a quattro porte dalla fine il sogno della giovane Elena Micozzi di mettersi al collo una medaglia agli Europei di Canoa slalom di scena ad Ivrea. La giovane canoista conclude al nono posto la finale del C1: per tre quarti di gara la giovane azzurra è perfetta, riuscendo anche ad avere più di un secondo di margine al primo intertempo, ma poi salta ventunesima e ventiduesima porta, chiudendo davanti alla spagnola Klara Olazabal, ultima dopo aver saltato quattro porte. A trionfare è, un po' a sorpresa, l'altra iberica Miren Lazkano, alla prima medaglia in singolo della sua carriera. Per lei una buona prova macchiata solo da un tocco alla terza porta, compiendo poi un tratto centrale di corsa di grandissimo spessore riuscendo a distanziare di 36 centesimi ...

