Caldirola smentisce voci scomode | “Nessun diverbio con i tifosi | rispetto loro e la città”

(Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Lucaha smentito categoricamente di aver avuto uncon iall’uscita dallo stadio. Il difensore gialsso, oggetto a tal proposito dial termine della sfida tra il Benevento e il Cagliari, ha voluto dire la sua attraverso il suo profilo Instagram: “Mai mancherò dia Benevento e ai suoi. Smentisco assolutamente quanto messo in giro da non so chi (si parlava anche di un dito medio ndr.). Non ho avuto alcunall’uscita dallo stadio, anzi anche oggi posso solo ringraziare chi ci ha sostenuto e accompagnato. Detto questo lotteremo fino all’ultimo minuto dell’ultima partita. Io ci credo.”, ha scritto il difensore brianzolo. L'articolo proviene da ...