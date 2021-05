Calciomercato Inter | Lautaro ‘sacrificato’ | Soldi e scambio per l’erede

Advertising

SkySport : Mourinho: 'Legame speciale con l'Inter ma allenerei una rivale in Italia' - infoitsport : Calciomercato Inter, Conte rompe con la società: Zhang lo manda via - sportli26181512 : Inter, che escalation Bastoni! Ora è intoccabile a prescindere dal rinnovo - calciomercatoit : #Inter, ritorno di fiamma per #Kostic: #Vecino e #Lazaro sul piatto ?? #CMITmercato - Nerazzurrisiamo : -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Calcio News 24

Maxi operazione in ottica. Per accontentare Conte, scambio con due nerazzurri più soldi Un paio di ritocchi per essere competitivi anche in Champions League. Conquistato lo scudetto, festeggiato ieri in ...La costruzione della nuova spina dorsale della Roma di Mourinho partirà dalla difesa. Piace un portiere accostato all'Passano i giorni e di fatto Josè Mourinho non è ancora atterratto a Trigoria ma sono già diversi i nomi che aleggiano attorno alla sua nuova Roma. Questa mattina La Gazzetta dello Sport parla di ...Enrico Albrigi è stato intervistato in esclusiva per TorinoGranata.it. Albrigi è direttore tecnico del settore giovanile dell’A.P.D. Pecetto calcio, ma da calciatore ha ...Serie A dove vedere le partite di sabato 8 e domenica 9 maggio , gli appuntamenti in chiaro, in streaming, Sky, Dazn dove vedere oggi ...