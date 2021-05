Bayern Monaco campione: vince il nono titolo di fila (Di domenica 9 maggio 2021) Bayern Monaco campione per la nona volta consecutiva. Non accenna a fermarsi il monopolio dei bavaresi innuna Bundesliga che non conosce altri padroni. Il 31esimo titolo della loro storia è arrivato senza neanche scendere in campo visto la sconfitta del Lipsia, secondo il classifica, contro il Borussia Dortmund che ha permesdo agli uomini di Flick di mantenere sette punti di vantaggio a due giornate dal termine. Bayer Monaco campione: chi sono stati i protagonisti? La conquista del nono titolo consecutivo, che va ad eguagliare la Juventus nella speciale classifica delle squadre con più successi di fila nei rispettivi campionati, porta le firme dell’allenatore, Hans Dieter Flick, capace di vincere tutto in un anno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 9 maggio 2021)per la nona volta consecutiva. Non accenna a fermarsi il monopolio dei bavaresi innuna Bundesliga che non conosce altri padroni. Il 31esimodella loro storia è arrivato senza neanche scendere in campo visto la sconfitta del Lipsia, secondo il classifica, contro il Borussia Dortmund che ha permesdo agli uomini di Flick di mantenere sette punti di vantaggio a due giornate dal termine. Bayer: chi sono stati i protagonisti? La conquista delconsecutivo, che va ad eguagliare la Juventus nella speciale classifica delle squadre con più successi dinei rispettivi campionati, porta le firme dell’allenatore, Hans Dieter Flick, capace dire tutto in un anno ...

