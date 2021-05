AstraZeneca | nel Lazio liberi 2 posti su 3 | ipotesi open day per finire le dosi 200 000 non utilizzate

(Di domenica 9 maggio 2021) Partenza boom, dalla mezzanotte di ieri, per le prenotazioni dei vaccini per i 54enni e i 55enni nel. In meno di 24 ore sono stati 50mila quelli che hanno fissato un appuntamento, occupando un...

Una misura già attuata la scorsa settimana e che rientrapiano di recupero delle 200mila dosi ... Restano disponibili anche i vacciniche copriranno la somministrazione già programmata ...Â"Ho ricevuto - ha detto subito dopo - la prima dose del vaccino:naturalmente. Sono contento di essere entrato anchâ?ionovero dei siciliani che si avviano verso la totale ...La posizione dell’Italia. In Italia le autorità sanitarie hanno raccomandato la somministrazione di AstraZeneca in via prioritaria agli over 65. Al momento sono in corso le valutazioni per sbloccare a ...Nonostante la buona risposta da parte degli over 50, la campagna vaccinale della Sicilia continua ad arrancare. Il report nazionale resta impietoso: l'Isola è all'ultimo posto per dosi somministrate c ...