Advertising

TuttoAndroid : WhatsApp si aggiorna per festeggiare tutte le mamme - ChiamalaDani : C’è veramente chi aggiorna lo stato di whatsapp. - helpdesk32 : Articolo Aggiornato: Vers. 2.21.81 – WhatsApp per iOS si aggiorna portando delle correzioni - iloveahorse : @tayIorlive c'è un gruppo whatsapp con alcune fan strette e c'è anche la mammina del cavallo che ci aggiorna - infoitscienza : WhatsApp aggiorna i messaggi che si autodistruggono - -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp aggiorna

Androidworld

Gli sviluppatori dihanno da poco rilasciato un nuovo aggiornamento sul canale beta della loro app , che arriva alla versione 2.21.10.7 . Come spesso accade, in questa nuova release non c'è praticamente nulla di ...Quali sono le tempistiche ora? 'Il gruppo di lavoro siogni settimana e l'obiettivo e ...ImperiaPost con una piccola donazione Aiutateci ad informarvi! Facebook Twitter Email...WhatsApp ha comunicato che non limiterà le funzionalità dal 15 maggio, ma darà più tempo agli utenti per accettare i nuovi termini del servizio.Con il nuovo update Telegram batte nettamente WhatsApp, proponendo migliorie per le sue funzioni ma soprattutto qualche piccola innovazione ...