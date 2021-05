Vaccini, von der Leyen annuncia: via libera al contratto con Pfizer da 1,8 mld di dosi (Di sabato 8 maggio 2021) Ursula von der Leyen ha garantito che seguiranno altri contratti e tecnologie. E Draghi a Oporto ha detto che bisogna accelerare le vaccinazioni Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea in un tweet ha annunciato: «Felice di annunciare che la Commissione europea ha appena approvato un contratto per 900 milioni di dosi garantite più 900 milioni di opzioni con Pfizer-BioNTech per il 2021-2023. Seguiranno altri contratti e altre tecnologie per i Vaccini» », ha assicurato la presidente von der Leyen. Un annuncio in linea con quanto detto dal presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi nel suo primo vertice Ue in presenza a Oporto dedicato ai temi sociali: «In Europa dobbiamo ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) Ursula von derha garantito che seguiranno altri contratti e tecnologie. E Draghi a Oporto ha detto che bisogna accelerare le vaccinazioni Ursula von der, presidente della Commissione europea in un tweet hato: «Felice dire che la Commissione europea ha appena approvato unper 900 milioni digarantite più 900 milioni di opzioni con-BioNTech per il 2021-2023. Seguiranno altri contratti e altre tecnologie per i» », ha assicurato la presidente von der. Un annuncio in linea con quanto detto dal presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi nel suo primo vertice Ue in presenza a Oporto dedicato ai temi sociali: «In Europa dobbiamo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Vaccini, Ue: via libera al contratto con Pfizer da 1,8 mld di dosi. Von der Leyen: 'Approvato un contratto per 900… - carlosibilia : Bene che Ursula Von der Leyen riconosca i meriti dell'Italia. Ora l'Unione Europea segua il Presidente Usa Joe Bide… - eziomauro : Von der Leyen: 'Aveva ragione l'Italia sull'intervento Ue sul Covid. Pronti a discutere sul copyright sui vaccini'… - CarmineDiNardo3 : Caro SuperMario,ora si' che abbiamo capito come mai produrre vaccini e' cosi' complesso! La von der Leyen smagliant… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Vaccini, Ue: via libera al contratto con Pfizer da 1,8 mld di dosi. Von der Leyen: 'Approvato un contratto per 900 milion… -