Vaccini | Ue | via libera al contratto con Pfizer da 1 | 8 mld di dosi

(Di sabato 8 maggio 2021) "In Europa dobbiamo continuare ad accelerare le vaccinazioni con trasparenza e in sicurezza aumentando la produzione ". E' la linea che il premier Mario Draghi ha assunto nel suo primo vertice Ue in ...

Seguiranno altri contratti e altre tecnologie per i". Nel decreto sostegni arrivano nel frattempo fondi per i pazienti long Covid . "Il Coronavirus - dice all'ANSA il ministro Speranza - pu ......udienze in Vaticano divenuta da gennaio un piccolo ambulatorio per la distribuzione deianti - Covid. L'Elemosineria Apostolica, su iniziativa di Papa Francesco, ha preso dai propilei di...Riascolta Il cargo aereo vola in alto di Container. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.L'obiettivo del Governo è riaprire a tutti i Paesi stranieri che hanno raggiunto un livello alto di vaccinazione. Rafforzamento voli Covid free con Usa ...