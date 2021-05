Ultime Notizie Roma del 08-05-2021 ore 16:10 (Di sabato 8 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid in apertura coronavirus si può lasciare nei pazienti che hanno avuto in forma grave conseguenze anche dopo la guarigione per questo proposto che vengono stanziati 50 milioni di euro affinché il Servizio Sanitario Nazionale Prendo in carico gratuitamente con esami diagnostici e terapie tu pazienti maggiormente colpiti dal virus anche dopo le dimissioni della struttura ospedaliera l’annunciato all’ansa il ministro Roberto Speranza prevista l’esenzione del ticket per due anni sulle prestazioni che rientrano nel follow-up le conseguenze del virus è arrivato nel porto di Mazara del Vallo scortato da una motovedetta della Guardia Costiera Il peschereccio Aliseo con 7 uomini di equipaggio compreso il comandante Giuseppe Giacalone rimasto lievemente ferito dai colpi di arma ... Leggi su romadailynews (Di sabato 8 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid in apertura coronavirus si può lasciare nei pazienti che hanno avuto in forma grave conseguenze anche dopo la guarigione per questo proposto che vengono stanziati 50 milioni di euro affinché il Servizio Sanitario Nazionale Prendo in carico gratuitamente con esami diagnostici e terapie tu pazienti maggiormente colpiti dal virus anche dopo le dimissioni della struttura ospedaliera l’annunciato all’ansa il ministro Roberto Speranza prevista l’esenzione del ticket per due anni sulle prestazioni che rientrano nel follow-up le conseguenze del virus è arrivato nel porto di Mazara del Vallo scortato da una motovedetta della Guardia Costiera Il peschereccio Aliseo con 7 uomini di equipaggio compreso il comandante Giuseppe Giacalone rimasto lievemente ferito dai colpi di arma ...

