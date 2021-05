Ultime Notizie Roma del 08-05-2021 ore 08:10 (Di sabato 8 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio vertice europeo porto draghi l’Italia Europa non sono come dovrebbero essere Sami te li porto Ok agli obiettivi sociali ma non vincolanti leader europei si impegnano su agenda ma rispettando competenze degli stati gli dice troppe di supplenze non lasciare nessuno indietro dice il premier nel corso del tuo intervento con il recovery Trasformeremo il mercato del lavoro in Italia quando l’hai nel mondo sta cambiando e anche noi dobbiamo cambiare è durato la poca libertà per Domenico D’Andrea 30 anni detenuto ergastolano evaso nella mattinata di ieri venerdì del carcere di Perugia mentre lavoravo in un’area esterna l’istituto di pena a fine giornata la polizia Ha infatti Rintraccia stati in un boschetto nella zona di prepo non troppo lontano da capanne Dove si trova la struttura ... Leggi su romadailynews (Di sabato 8 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio vertice europeo porto draghi l’Italia Europa non sono come dovrebbero essere Sami te li porto Ok agli obiettivi sociali ma non vincolanti leader europei si impegnano su agenda ma rispettando competenze degli stati gli dice troppe di supplenze non lasciare nessuno indietro dice il premier nel corso del tuo intervento con il recovery Trasformeremo il mercato del lavoro in Italia quando l’hai nel mondo sta cambiando e anche noi dobbiamo cambiare è durato la poca libertà per Domenico D’Andrea 30 anni detenuto ergastolano evaso nella mattinata di ieri venerdì del carcere di Perugia mentre lavoravo in un’area esterna l’istituto di pena a fine giornata la polizia Ha infatti Rintraccia stati in un boschetto nella zona di prepo non troppo lontano da capanne Dove si trova la struttura ...

