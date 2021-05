Torino, Nicola: “Belotti è un giocatore completo. Stimo Juric” (Di sabato 8 maggio 2021) “L’Hellas Verona ha un grande gioco in verticale, una pressione importante ed è una squadra che ha avuto continuità. Stimo Juric, ha fatto un grande lavoro, ma noi possiamo esprimere il nostro gioco. Mi auguro che esca fuori una bella partita”. Queste le parole di Davide Nicola, tecnico del Torino, alla vigilia della sfida contro gli scaligeri. La formazione granata va a caccia di punti salvezza e il tecnico è ottimista: “Abbiamo le nostre armi per contrapporci, abbiamo portato in gol 17 giocatori diversi. Loro preferiscono andare sulle seconde palle, costruiscono a tre o a quattro e giocano sulla catena in maniera importante. Ma ti permettono di giocare, diventa una partita veloce. Servirà attenzione e serenità per sfruttare i nostri punti di forza“. E su Belotti: “Non devo caricare né lui e nemmeno i ... Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) “L’Hellas Verona ha un grande gioco in verticale, una pressione importante ed è una squadra che ha avuto continuità., ha fatto un grande lavoro, ma noi possiamo esprimere il nostro gioco. Mi auguro che esca fuori una bella partita”. Queste le parole di Davide, tecnico del, alla vigilia della sfida contro gli scaligeri. La formazione granata va a caccia di punti salvezza e il tecnico è ottimista: “Abbiamo le nostre armi per contrapporci, abbiamo portato in gol 17 giocatori diversi. Loro preferiscono andare sulle seconde palle, costruiscono a tre o a quattro e giocano sulla catena in maniera importante. Ma ti permettono di giocare, diventa una partita veloce. Servirà attenzione e serenità per sfruttare i nostri punti di forza“. E su: “Non devo caricare né lui e nemmeno i ...

