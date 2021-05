Tennis: Internazionali Bnl, Giorgi debutta con la spagnola Sorribes Tormo (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - Sorteggio non agevole per le tre le azzurre al via nel tabellone principale degli Internazionali Bnl d'Italia, WTA 1000 Roma. Tutte ammesse grazie a wild card. Camila Giorgi è alla sesta partecipazione (come miglior risultato vanta il secondo turno del 2018 stoppata da McHale). La 29enne di Macerata, n.81 del ranking, debutta contro la spagnola Sara Sorribes Tormo, n.46 Wta. Quinta partecipazione agli Internazionali, la prima nel main draw per Martina Trevisan: la 27enne mancina di Firenze n.100 del ranking, è stata sorteggiata al primo turno contro la kazaka Yaroslava Shvedova. Mentre Elisabetta Cocciaretto, alla terza presenza a Roma, sempre sconfitta al primo turno deve vedersela al primo turno con la francese Caroline Garcia, n.53 Wta. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - Sorteggio non agevole per le tre le azzurre al via nel tabellone principale degliBnl d'Italia, WTA 1000 Roma. Tutte ammesse grazie a wild card. Camilaè alla sesta partecipazione (come miglior risultato vanta il secondo turno del 2018 stoppata da McHale). La 29enne di Macerata, n.81 del ranking,contro laSara, n.46 Wta. Quinta partecipazione agli, la prima nel main draw per Martina Trevisan: la 27enne mancina di Firenze n.100 del ranking, è stata sorteggiata al primo turno contro la kazaka Yaroslava Shvedova. Mentre Elisabetta Cocciaretto, alla terza presenza a Roma, sempre sconfitta al primo turno deve vedersela al primo turno con la francese Caroline Garcia, n.53 Wta.

