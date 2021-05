Serie A, oggi si conclude la 35a giornata. Il programma (Di domenica 9 maggio 2021) oggi si chiude la 35a giornata di Serie A, sempre più cruciale per la corsa alla Champions con la super sfida tra Juventus e Milan. Ecco il programma completo: SABATO 8 MAGGIOSpezia-Napoli 1-4 Udinese-Bologna 1-1 Inter-Sampdoria 5-1 Fiorentina-Lazio 2-0 DOMENICA 9 MAGGIOGenoa-Sassuolo ore 12.30 Benevento-Cagliari ore 15.00 Parma-Atalanta ore 15.00 Verona-Torino ore 15.00 Roma-Crotone ore 18.00 Juventus-Milan ore 20.45 Foto: Logo Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 9 maggio 2021)si chiude la 35adiA, sempre più cruciale per la corsa alla Champions con la super sfida tra Juventus e Milan. Ecco ilcompleto: SABATO 8 MAGGIOSpezia-Napoli 1-4 Udinese-Bologna 1-1 Inter-Sampdoria 5-1 Fiorentina-Lazio 2-0 DOMENICA 9 MAGGIOGenoa-Sassuolo ore 12.30 Benevento-Cagliari ore 15.00 Parma-Atalanta ore 15.00 Verona-Torino ore 15.00 Roma-Crotone ore 18.00 Juventus-Milan ore 20.45 Foto: LogoA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

ZZiliani : Segna come un attaccante, serve assist e gioca cento palloni a partita: difficile trovare un centrocampista più for… - WeCinema : Esce oggi in streaming la serie 'Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino'. Molte le differenze con il film di 40 anni f… - OptaPaolo : 200 - Le panchine in Serie A per Antonio Conte: è l’allenatore con più successi nelle prime 200 gare nel massimo ca… - mellorine_ya : @tako_amhero La cosa grave è che non è un problema solo dell'episodio di oggi, anzi il simbolo sarà sempre più pres… - Calciodiretta24 : Le partite di oggi, Domenica 9 maggio 2021: Serie A in primo piano -