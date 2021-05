Samuele Barbetta a Verissimo: Pettinelli e Veronica Peparini dispiaciute (Di sabato 8 maggio 2021) Amici L’ex ballerino del Serale di Amici si è raccontato a Silvia Toffanin. Le insegnanti confessano il dispiacere per la sua eliminazione dal Serale Pubblicato su 8 Maggio 2021 Ad un passo verso la finale di Amici 20 Samuele Barbetta è stato eliminato dopo essere finito al ballottaggio contro Alessandro, salvato in extremis dalla giuria. La decisione è stata comunicata in casetta da Maria De Filippi. La sua eliminazione ha gettato nello sconforto Giulia Stabile all’idea di sapere il compagno d’avventura fuori dalla Scuola. Nel salotto di Silvia Toffanin, Samuele Barbetta ha incontrato Veronica Peparini e Anna Pettinelli, le sue insegnanti. Entrambe si sono dette molto dispiaciute dalla sua eliminazione dal talent della De Filippi. ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) Amici L’ex ballerino del Serale di Amici si è raccontato a Silvia Toffanin. Le insegnanti confessano il dispiacere per la sua eliminazione dal Serale Pubblicato su 8 Maggio 2021 Ad un passo verso la finale di Amici 20è stato eliminato dopo essere finito al ballottaggio contro Alessandro, salvato in extremis dalla giuria. La decisione è stata comunicata in casetta da Maria De Filippi. La sua eliminazione ha gettato nello sconforto Giulia Stabile all’idea di sapere il compagno d’avventura fuori dalla Scuola. Nel salotto di Silvia Toffanin,ha incontratoe Anna, le sue insegnanti. Entrambe si sono dette moltodalla sua eliminazione dal talent della De Filippi. ...

Advertising

infoitcultura : Samuele Barbetta/ Da Amici 2021 a Verissimo: 'Le mie coreografie raccontano di me..' - zazoomblog : Samuele Barbetta di “Amici” chi è la fidanzata Claudia Bentrovato - #Samuele #Barbetta #“Amici” #fidanzata - infoitinterno : Verissimo Anticipazioni: ospiti in studio Elisa Isoardi, Samuele Barbetta e Raffaele Renda - infoitinterno : Verissimo Anticipazioni: ospiti in studio Elisa Isoardi, Samuele Barbetta e Raffaele Renda -