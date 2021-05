Raffaele Renda: chi è, età, canzoni, chi è la fidanzata, Instagram, Sanremo Young, Amici, data di nascita (Di sabato 8 maggio 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo. Oggi ampio spazio verrà dedicato ad Amici e, in attesa della semifinale, in studio ci saranno il cantante Raffaele Renda e il ballerino Samuele Barbetta, gli ultimi eliminati dal talent. Raffaele Renda di Amici 20: chi è, età Raffaele Renda è nato a Lamezia Terme nel 2000. Ha frequentato la scuola superiore ITE de Fazio, poi si è dedicato alla sua passione: la musica. Ha studiato presso la scuola “La voce Produzione” e nel 2017 ha partecipato a Sanremo Young. Raffaele di Amici 20: vita privata, chi è la fidanzata L’allieva della scuola Martina si era avvicinata a Raffaele, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 maggio 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo. Oggi ampio spazio verrà dedicato ade, in attesa della semifinale, in studio ci saranno il cantantee il ballerino Samuele Barbetta, gli ultimi eliminati dal talent.di20: chi è, etàè nato a Lamezia Terme nel 2000. Ha frequentato la scuola superiore ITE de Fazio, poi si è dedicato alla sua passione: la musica. Ha studiato presso la scuola “La voce Produzione” e nel 2017 ha partecipato adi20: vita privata, chi è laL’allieva della scuola Martina si era avvicinata a, ...

