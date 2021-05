PSG, Al-Khelaifi e il rinnovo di Neymar: «Continuerà a deliziare i fan» (Di sabato 8 maggio 2021) Il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi ha commentato il rinnovo di contratto di Neymar Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, ai microfoni dei canali ufficiali del club parigino ha commentato il rinnovo di contratto di Neymar fino al 2025. «La chiave del nostro ambizioso progetto per far crescere il PSG è il cuore, il talento e la dedizione dei nostri giocatori. Sono orgoglioso che Neymar Jr abbia rinnovato il suo impegno per la famiglia del PSG fino al 2025 e so che Continuerà a deliziare i fan. Siamo molto felici di vederlo continuare come parte del nostro progetto e di averlo al nostro fianco per molti anni a venire». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021) Il presidente del PSG Nasser Al-ha commentato ildi contratto diNasser Al-, presidente del PSG, ai microfoni dei canali ufficiali del club parigino ha commentato ildi contratto difino al 2025. «La chiave del nostro ambizioso progetto per far crescere il PSG è il cuore, il talento e la dedizione dei nostri giocatori. Sono orgoglioso cheJr abbia rinnovato il suo impegno per la famiglia del PSG fino al 2025 e so chei fan. Siamo molto felici di vederlo continuare come parte del nostro progetto e di averlo al nostro fianco per molti anni a venire». L'articolo proviene da Calcio News 24.

