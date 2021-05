Pippo Baudo su Fedez: «Se avessi condotto io avrei spento le telecamere sul suo discorso. Ha esagerato e querelarlo gli fa solo pubblicità» (Di sabato 8 maggio 2021) «Fedez ha esagerato. Poteva fare spettacolo, mentre fa ogni cosa per essere protagonista. E ha sbagliato a fare quel discorso in una sede che non era la sua». A una settimana dal concertone del Primo Maggio, la querelle tra il rapper e la Rai non si è ancora placata. Ma oggi, a commentare la vicenda, è il padre nobile dei presentatori della tv di Stato, Pippo Baudo. E Baudo non riserva parole generose verso il rapper, anzi. «Se avessi condotto io il concertone avrei spento le telecamere a Fedez durante il suo discorso». «Gli argomenti che Fedez ha toccato sono complicati e non si può utilizzare il mezzo pubblico in maniera così indiscriminata – ha ... Leggi su open.online (Di sabato 8 maggio 2021) «ha. Poteva fare spettacolo, mentre fa ogni cosa per essere protagonista. E ha sbagliato a fare quelin una sede che non era la sua». A una settimana dal concertone del Primo Maggio, la querelle tra il rapper e la Rai non si è ancora placata. Ma oggi, a commentare la vicenda, è il padre nobile dei presentatori della tv di Stato,. Enon riserva parole generose verso il rapper, anzi. «Seio il concertoneledurante il suo». «Gli argomenti cheha toccato sono complicati e non si può utilizzare il mezzo pubblico in maniera così indiscriminata – ha ...

karmaruta : purtroppo a noi… dell’opinione o di pippo baudo in generale… - pinkveIvt : non pippo baudo che sta più di là che di qua che esprime opinioni non desiderate su questioni che riguardano il nos… - marialetiziama9 : RT @ImolaOggi: Pippo Baudo: “a Fedez avrei spento il microfono. Chiedere il testo dell’intervento di Fedez è stato senza dubbio corretto. S… - deeplyfree3 : RT @tempoweb: Pippo Baudo asfalta la Rai e la sinistra. 'Fedez? Gli avrei spento le telecamere' #fedez #pippobaudo #rai #ddlzan #omofobia… - ariolele : RT @ImolaOggi: Pippo Baudo: “a Fedez avrei spento il microfono. Chiedere il testo dell’intervento di Fedez è stato senza dubbio corretto. S… -