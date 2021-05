Paola Di Benedetto | chi è | età | carriera | chi è il fidanzato Federico Rossi | altezza | Instagram

(Di sabato 8 maggio 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi ancheDi, i due innamorati e belli come non mai racconteranno a Silvia Toffanin la loro splendida storia d’amore.Di: chi è, età,Diè nata a Vicenza nel 1995. Ha iniziato la suacome modella e ha mosso i primi passi nel mondo della televisione presentando un programma di calcio sul canale TVA Vicenza. La notorietà per la bella vicentina è però arrivata nel 2016 quando ha partecipato a Ciao Darwin 7- La Resurrezione nel ruolo di Madre Natura. Nel 2017, ormai nota al grande pubblico, è entrata nel cast di Colorado come ballerina. Nel ...

Paola Di Benedetto inizia la sua carriera lavorando come modella. Dopo aver partecipato a diversi concorsi di bellezza, viene scelta per la trasmissione di canale 5 Ciao Darwin. Grazie al programma ...
Paola Di Benedetto, ha fatto un bilancio della sua storia con il cantante, tra cui ci sono stati degli alti e dei bassi, ma per fortuna sono ...