NASCAR Truck Series, primo acuto del 2021 per Sheldon Creed (Di sabato 8 maggio 2021) Prima vittoria stagionale nella NASCAR Truck Series per Sheldon Creed. Il campione in carica della ‘F3’ della famosa serie statunitense si impone al Darlington Raceway grazie ad un finale perfetto. Dopo un avvio abbastanza altalenante, il #2 del GMS Racing conquista un pass certo per i Playoffs, pronto a difendere il trofeo vinto lo scorso novembre. La competizione in South Carolina si è aperta con una frazione abbastanza movimentata. John Hunter Nemechek (Kyle Busch Motorsport #4) ha iniziato nel migliore dei modi la corsa prima di farsi beffare da Austin Hill (Hattori #16) e da Ben Rhodes (ThorSport Racing #99). Tra le caution ad avere la meglio è stato però Todd Gilliland #38, alfiere del Front Row Motorsports che nel finale della Stage è salito al comando. La seconda frazione ha premiato sin da ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) Prima vittoria stagionale nellaper. Il campione in carica della ‘F3’ della famosa serie statunitense si impone al Darlington Raceway grazie ad un finale perfetto. Dopo un avvio abbastanza altalenante, il #2 del GMS Racing conquista un pass certo per i Playoffs, pronto a difendere il trofeo vinto lo scorso novembre. La competizione in South Carolina si è aperta con una frazione abbastanza movimentata. John Hunter Nemechek (Kyle Busch Motorsport #4) ha iniziato nel migliore dei modi la corsa prima di farsi beffare da Austin Hill (Hattori #16) e da Ben Rhodes (ThorSport Racing #99). Tra le caution ad avere la meglio è stato però Todd Gilliland #38, alfiere del Front Row Motorsports che nel finale della Stage è salito al comando. La seconda frazione ha premiato sin da ...

Ultime Notizie dalla rete : NASCAR Truck Nascar: Kyle Busch è il decimo vincitore del 2021 ... la 58esima in carriera, che lo mette di fatto in corsa per i playoff Nascar 2021. E' stato un ... Busch aveva già messo in chiaro la sua buona forma vincendo l'antipasto del sabato della Truck Series. ...

Nascar: sullo sterrato di Bristol la spunta Logano ... chiudendo diciannovesimo dopo aver vinto la corsa della Truck Series in programma poche ore prima. ... La Nascar ha costruito un evento unico, ma che - è già deciso - si ripeterà anche per il 2022, ...

