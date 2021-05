Mass Effect Legendary Edition permetterà di giocare anche con gli odiati comandi originali del Mako (Di sabato 8 maggio 2021) Quando Bioware annunciò la Mass Effect Legendary Edition, la rimasterizzazione dell'originale trilogia del Comandante Shepard, confermò anche l'introduzione di diverse migliorie di gameplay, volte a svecchiare gli angoli più arcaici e noiosi dell'esperienza. Com'era logico immaginare, il capitolo che ha subito più modifiche è stato il primo Mass Effect: la lista di miglioramenti dedicati a questo titolo è bella lunga, ma uno di questi è certamente il più importante, ovvero dei nuovi controlli per il veicolo Mako. Il Mako viene usato nel primo Mass Effect per l'esplorazione dei pianeti, per scalare le superfici più ripide e per viaggiare da un punto all'altro della mappa con relativa velocità. Il ... Leggi su eurogamer (Di sabato 8 maggio 2021) Quando Bioware annunciò la, la rimasterizzazione dell'originale trilogia del Comandante Shepard, confermòl'introduzione di diverse migliorie di gameplay, volte a svecchiare gli angoli più arcaici e noiosi dell'esperienza. Com'era logico immaginare, il capitolo che ha subito più modifiche è stato il primo: la lista di miglioramenti dedicati a questo titolo è bella lunga, ma uno di questi è certamente il più importante, ovvero dei nuovi controlli per il veicolo. Ilviene usato nel primoper l'esplorazione dei pianeti, per scalare le superfici più ripide e per viaggiare da un punto all'altro della mappa con relativa velocità. Il ...

