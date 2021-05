Mafia 4 | personaggi | ambientazione e periodo storico svelati da un leak – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di sabato 8 maggio 2021)4 è in sviluppo, secondo un, che rivela anche i, l’e ildel nuovo gioco 2K.. Spuntano online, tramite un, i primi dettagli dedicati a4, nuovo capitolo della serie di 2K e Hangar Games che, ad oggi, non è ancora stato annunciato ufficialmente. Secondo precedenti rumor, il gioco è in sviluppo, però, e con questo nuovoabbiamo modo di scoprire i, l’e il. Ilafferma che in4 ci sarà un poliziotto corrotto e un giudice che cerca di mettere fine al potere della … Notizie giochiRead More L'articolo...