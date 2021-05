“Loro sono andati e sanno il perché”. Denise Pipitone, per la prima volta Anna Corona rompe il silenzio (Di sabato 8 maggio 2021) È stata riaperta l’inchiesta sul caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre 2004 dalla casa della nonna materna. Sparita nel nulla da 17 anni, la madre Piera Maggio non ha mai perso la speranza e grazie al caso di Olesya Rostova, la ragazza di 21 anni – la stessa età che avrebbe oggi Denise – che dalla televisione russa aveva lanciato l’appello per ritrovare la madre biologica. Al termine di una serie di puntate sul caso – che avevano visto anche la partecipazione di Giacomo Frazzitta, l’avvocato della mamma di Denise, Piera Maggio – il gruppo sanguigno di Olesya era poi risultato diverso da quello della bimba scomparsa da Mazara del Vallo spegnendo così le speranze che si erano accese al momento della segnalazione del caso della ragazza – molto somigliante a Piera Maggio – a Chi ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 8 maggio 2021) È stata riaperta l’inchiesta sul caso di, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre 2004 dalla casa della nonna materna. Sparita nel nulla da 17 anni, la madre Piera Maggio non ha mai perso la speranza e grazie al caso di Olesya Rostova, la ragazza di 21 anni – la stessa età che avrebbe oggi– che dalla televisione russa aveva lanciato l’appello per ritrovare la madre biologica. Al termine di una serie di puntate sul caso – che avevano visto anche la partecipazione di Giacomo Frazzitta, l’avvocato della mamma di, Piera Maggio – il gruppo sanguigno di Olesya era poi risultato diverso da quello della bimba scomparsa da Mazara del Vallo spegnendo così le speranze che si erano accese al momento della segnalazione del caso della ragazza – molto somigliante a Piera Maggio – a Chi ...

