LIVE Giro d’Italia, cronometro Torino in DIRETTA: a breve Moscon e Nibali. Spagna al comando (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTLIST E ORARI DI PARTENZA DELLA cronometro 15.02 Al momento sono due gli italiani nella top10: 4° De Marchi, 8° Battistella. 15.01 Samuele Battistella (Astana) disputa un’ottima cronometro ed è ottavo a 5?48 da Castroviejo! Abbiamo veramente bisogno di forze fresche, speriamo nei giovani! 15.00 Vento praticamente assente in questa cronometro, dunque il numero di pettorale non dovrebbe incidere. 14.59 Alle 15.21 toccherà poi a Gianni Moscon. 14.58 Ci avviciniamo alla partenza di Vincenzo Nibali alle ore 15.15. 14.57 Sinora tra gli uomini di classifica ha ben figurato lo spagnolo Pello Bilbao, che paga 10? dal connazionale Castroviejo. 14? invece il gap dell’olandese Mollema. 14.56 Samuele Battistella (Astana), campione del ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASTARTLIST E ORARI DI PARTENZA DELLA15.02 Al momento sono due gli italiani nella top10: 4° De Marchi, 8° Battistella. 15.01 Samuele Battistella (Astana) disputa un’ottimaed è ottavo a 5?48 da Castroviejo! Abbiamo veramente bisogno di forze fresche, speriamo nei giovani! 15.00 Vento praticamente assente in questa, dunque il numero di pettorale non dovrebbe incidere. 14.59 Alle 15.21 toccherà poi a Gianni. 14.58 Ci avviciniamo alla partenza di Vincenzoalle ore 15.15. 14.57 Sinora tra gli uomini di classifica ha ben figurato lo spagnolo Pello Bilbao, che paga 10? dal connazionale Castroviejo. 14? invece il gap dell’olandese Mollema. 14.56 Samuele Battistella (Astana), campione del ...

