LIVE Canoa slalom | Europei in DIRETTA | iniziano le semifinali | De Gennaro e Horn a caccia di una medaglia nel pomeriggio

Leggi su oasport

(Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.13 Senza penalità la gara della ceca Antonie Galuskova, con il tempo di 100.82, in seconda piazza dietro l’olandese Teunissen. 10.10 La ceca Veronika Vojtova termina in 153.08, con 52 di penalità, e si piazza in terza ed ultima posizione. 10.08 Buona prova per l’olandese Lena Teunissen, che completa la prova in 99.36, e con solo 4 di penalità. 10.07 Pellicer chiude con 8 penalità ed un totale di 129.92. 10.00 E’ tutto pronto. La prima a scendere sarà Laura Pellicer, in rappresentanza di Andorra. 9.55 Le condizioni meteorologiche sul canale sono le migliori, con 15 gradi e cielo per lo più nuovoloso. 9.50 Presente anche la campionessa uscente, la ceca Katerina Minarik Kudejova, già quattro volte oro continentale. 9.45 Molto difficile anche il canale, quello di Ivrea, storicamente molto complicato, il che ...