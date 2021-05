LIVE Canoa slalom | Europei in DIRETTA | De Gennaro e Horn a caccia di una medaglia ad Ivrea!

(Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport, e benvenuti a questa nuova, che per l’occasione ci porterà ad Ivrea per l’edizione 2021 deglidi, con l’Italia subito grande protagonista e adi medaglie pregiate nelle finali del pomeriggio. Già in mattinata, tuttavia, ci sarà da divertirsi, con le semifinali che prenderanno il via alle 10.05 con la competizione femminile, mentre i maschi inizieranno alle ore 11.15. Quattro gli azzurri in gara, ovvero Stefanie, Jakob Weger, Christian De Dionigi e soprattutto Giovanni De, con legittime ambizioni di podio, mentre il favorito dovrebbe rimanere il ceco Ji?í Prskavec, tre volte iridato. Le finali ...

Gli Europei di canoa slalom entrano nel vivo ad Ivrea oggi, sabato 8 maggio: in palio, nel kayak maschile e femminile, le medaglie continentali e l'ultimo pass per le Olimpiadi nelle specialità in pro ...