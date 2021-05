LIVE Berrettini-Ruud 3-4, Masters 1000 Madrid in DIRETTA: nessuna chance di break da ambo le parti (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Prima di servizio e smash a rimbalzo. 30-0 Il dritto di Berrettini pesa un macigno e Ruud non riesce a contenere. 15-0 Trova la riga Berrettini con il dritto e poi chiude con una smorzata agevole. 3-4. Trova angoli pazzeschi Ruud anche da posizioni improbabili. Il norvegese rimane avanti nel primo parziale. 40-30 Di un soffio lungo il recupero in corsa di dritto di Berrettini. 30-30 Risposta corta e prevedibile: Ruud non può che incidere. 15-30 IL BACK DI Berrettini! Prima una soluzione corta, poi una lunga per mettere fuori posizione Ruud. 15-15 Prova nuovamente ad affidarsi alla smorzata Berrettini, ma stavolta arriva in scioltezza ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Prima di servizio e smash a rimbalzo. 30-0 Il dritto dipesa un macigno enon riesce a contenere. 15-0 Trova la rigacon il dritto e poi chiude con una smorzata agevole. 3-4. Trova angoli pazzeschianche da posizioni improbabili. Il norvegese rimane avanti nel primo parziale. 40-30 Di un soffio lungo il recupero in corsa di dritto di. 30-30 Risposta corta e prevedibile:non può che incidere. 15-30 IL BACK DI! Prima una soluzione corta, poi una lunga per mettere fuori posizione. 15-15 Prova nuovamente ad affidarsi alla smorzata, ma stavolta arriva in scioltezza ...

Advertising

SkySport : ?? BERRETTINI IN SEMIFINALE A MADRID ?? Alle 21:00 la sfida contro Casper Ruud ?? LIVE su Sky Sport Uno e Sky Sport Ar… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #AtpMadrid Via alla seconda #semifinale, quella tra il nostro #Berrettini e il 'terraiolo'… - SkySport : Berrettini-Ruud al Madrid Open, il risultato in diretta LIVE ? ?? BERRETTINI-RUUD: LA SEMIFINALE ?? Su Sky Sport Uno… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Berrettini - #Ruud, seconda semifinale #AtpMadrid 2021 - sportli26181512 : Berrettini-Ruud al Madrid Open, il risultato in diretta LIVE: Matteo Berrettini a caccia della prima finale in carr… -