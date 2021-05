' L' Isola dei Famosi' | Roberto Ciufoli affronta la prova del fuoco e vince un piatto di pasta

Advertising

fanpage : #tommasozorzi si commuove all'#isola dei famosi - trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - fanpage : #isola Si avvera la profezia di Fariba. - nostopwork9 : RT @framarin: #Isola, i top influencer di puntata 7/5/21: @ipertao @GiuliaSalemi93 @isabenanti @norainoflowerr @IsolaDeiFamosi @Parpiglia @… - B0RdErZ_ : unpopular opinion: l’isola dei famosi è una menata e non serve assolutamente a niente -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

TGCOM

La quindicesima puntata de 'L'Famosi' ha proclamato Isolde Kostner nuova Leader Salvador . Durante la diretta di venerdì 7 maggio, i naufraghi si sono misurati in una prima prova di equilibrio che ha premiato l'ex ...A 'L'Famosi' ha particolarmente colpito lo stato fisico di Awed , che dal suo approdo in Honduras ha perso diversi chili e più volte ha esternato il desiderio di mangiare la parmigiana della ...Quest’anno l’Isola dei Famosi non si sta facendo mancare proprio nulla. In studio però nessuno di loro si è mostrato preoccupato per la salute della iconica cantante Questa ...Rai1 Top Dieci: 3.350.000 spettatori (share 15,6%). Canale5 L’Isola dei Famosi: 2.858.000 spettatori (share 16,8%). Rete4 Quarto Grado: 1.693.000 spettatori (share 9%). Rai2 N.C ...