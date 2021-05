Lewandowski via dal Bayern? Due club inglesi sul polacco (Di sabato 8 maggio 2021) Robert Lewandowski potrebbe lasciare il Bayern Monaco al termine della stagione: Chelsea e Manchester City prendono informazioni Robert Lewandowski starebbe valutando l’addio al Bayern Monaco al termine della stagione. L’attaccante polacco, fresco campione di Germania con i bavaresi, è stato contattato da Chelsea e Manchester City. Come riportato da ESPN, l’agente del calciatore è già al lavoro per valutare la fattibilità dell’operazione. I discorsi tra le parti verranno approfonditi nel corso delle prossime settimane, dopo che Lewandowski avrà incontrato la dirigenza del Bayern. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021) Robertpotrebbe lasciare ilMonaco al termine della stagione: Chelsea e Manchester City prendono informazioni Robertstarebbe valutando l’addio alMonaco al termine della stagione. L’attaccante, fresco campione di Germania con i bavaresi, è stato contattato da Chelsea e Manchester City. Come riportato da ESPN, l’agente del calciatore è già al lavoro per valutare la fattibilità dell’operazione. I discorsi tra le parti verranno approfonditi nel corso delle prossime settimane, dopo cheavrà incontrato la dirigenza del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Lewandowski via Nove di fila come la Juve, ma il ciclo Bayern resta vincente col metodo. Ora Nagelsmann, il nodo Lewandowski... ... l'addio del polacco darebbe il via a un ricchissimo valzer degli attaccanti tra le big d'Europa ... Lo fu con lo stesso Lewandowski, lo è stato con gli ultimi due esempi Upamecano e Nagelsmann, ma prima ...

Il Bayern Monaco trema: Lewandowski può andare in Premier League Pini Zahavi, agente del bomber, sarebbe pronto a portarlo via dalla Germania. Dopo l'addio di David Alaba, che lascerà la società al termine dell'annata, anche Lewandowski sembra poter essere in ...

Bayern-Monchengladbach 6-0 Partita perfetta da parte del Bayern Monaco che ha passeggiato nel match contro il Borussia Monchengladbach. Troppo ampio, almeno per quello che si è visto oggi, il divario tecnico e fisico tra le due ...

