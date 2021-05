Le Rsa riaprono alle visite, Speranza firma l'ordinanza: le regole per accedervi (Di sabato 8 maggio 2021) Arrivano le regole per le visite nelle Rsa. "Ho appena firmato l'ordinanza che consentirà le visite in piena sicurezza in tutte le Rsa. Ringrazio le Regioni e il Comitato tecnico scientifico" per l'... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 maggio 2021) Arrivano leper lenelle Rsa. "Ho appenato l'che consentirà lein piena sicurezza in tutte le Rsa. Ringrazio le Regioni e il Comitato tecnico scientifico" per l'...

Advertising

infoitsalute : Le Rsa riaprono alle visite, Speranza firma l’ordinanza: ecco tutte le regole per l’accesso - tinas48 : Le Rsa riaprono alle visite, Speranza firma l’ordinanza: ecco tutte le regole per l’accesso - ilpensologo : Riaprono le Rsa, gli eredi, in un finto e calcolato entusiasmo, riabbracceranno i loro cari. #Torino #Pensologia… - nuovasocieta : Riaprono le Rsa, test rapidi prima delle visite - CorriereTorino : Piemonte, riaprono le Rsa: per le visite, tamponi gratis a parenti e ospiti -