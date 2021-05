L' assalto dei pischelli al Giro d' Italia

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 8 maggio 2021) C’era un tempo nel quale gli anni venivano bilanciati dall’esperienza. E il ciclismo rispondeva a un’equazione, più o meno precisa, nella quale la data di nascita segnata sulla carta d’identità veniva messa in relazione al numero di grandi corse a tappe disputate. Un calcolo matematico che faceva dire, con una certa sicurezza, che l’età nella quale si era pronti per lottare davvero per la vittoria deld’o del Tour de France rientrava in una forbice temporale che si apriva verso i 25/26 anni e si chiudeva attorno i 32/33. Alfredo Martini, corridore di rara intelligenza dell’epoca di Bartali e Coppi e poi per oltre vent’anni commissario tecnico della Nazionalena di ciclismo, aveva addirittura fissato a 28 anni “il momento nel quale il ciclista professionista raggiunge la sua dimensione più completa”. Perché “alle ...