Ivo Saglietti a Genova per il lancio del suo ultimo libro | un frammento di Storia

(Di sabato 8 maggio 2021) Una valanga di fotografie in bianco e nero che raccontano undimondiale attraverso gli occhi di Ivo, che le ha raccolte in un volume

A partire dalle dalle 15.30 e fino alle 18.30 il fotografopresenterà il suo ultimo libro presso il punto vendita Top Market di Genova . In Lo sguardo inquieto ,ha riassunto tutta la sua arte lontana dagli schemi, fatta di attori ...ALBA, fotoreporter di fama legato ad Alba, presenterà, giovedì 8 aprile alle 18 in fondazione Ferrero, la monografia (edita da Postcart di Roma) Lo sguardo inquieto. Un fotografo in cammino . ...Una valanga di fotografie in bianco e nero che raccontano un frammento di storia mondiale attraverso gli occhi di Ivo Saglietti, che le ha raccolte in un volume ...