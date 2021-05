Inzaghi | ' Lazio | avanti a testa alta Ci sono 12 punti'

Advertising

SiavoushF : Inter: Conte Juve: Allegri (?) Atalanta: Gasperini Napoli - Gattuso (Sarri/Spalletti?) Lazio: Inzaghi Milan: Pioli… - filuppomartini : RT @marcomempi: “spiace” dirlo, ma una società che ha un’idea di programmazione, decide nell’immediato cosa fare con l’allenatore. Se #Inza… - Bea_Mary84 : @max_blue @alei1004 Vabbeh la Lazio prima di lui non superava gli ottavi di Champions da 20 anni, la caratura è que… - dei_voce : Lazio e Inzaghi, futuro incerto? - ilveggente_it : ?? #Lazio, #Calciomercato. Addio Simone #Inzaghi: . Una svolta inaspettata e repentina. La sua prossima squadra par… -

...- La sconfitta di sabato contro la Fiorentina ha complicato la corsa Champions per la. La prossima avversaria, per sfruttare anche la caduta della Juventus , sarà il Parma . Simonenel ...La presentazione del match QUI- Qualche cambio perche dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3 - 5 - 2 con Reina in porta, pacchetto difensivo composto da Marusic, Acerbi e Radu.La Lazio ospita il Parma alla 36ª giornata di Serie A: ecco le probabili formazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.Nemmeno il tempo di sbollire la delusione di Firenze che la Lazio è chiamata a riscattarsi prontamente contro il Parma in casa mercoledì sera. La gara contro i ducali sembrerebbe venire al momento giu ...