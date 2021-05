Internazionali di Roma | guida completa su dove vederli in TV e streaming

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 8 maggio 2021) Mancano poche ore all’inizio della 78esima edizione deglidi, che oltre direttamente al Foro Italico (che potrà essere riempito per un quarto a partire dagli ottavi di finale), potranno essere seguiti comodamente da casa in TV o dispositivi mobili in. Ecco come:dia pagamento e in chiaro Innanzitutto su Sky Sport, “Offcicial Broadcaster” del torneo, che sui canali di Sky Sport 1 e Sky Sport Arena garantirà oltre cento ore di programmazione in diretta. Se tutti i match del singolare maschile saranno disponibili a pagamento sulla piattaforma di Rupert Murdoch, quelli di singolare femminile saranno visibili in diretta in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre). Su quest’ultimo inoltre sarà trasmesso in differita un match del ...