Inter | festa e goleada | 5 - 1 alla Samp a San Siro

(Di sabato 8 maggio 2021) Milano, 8 maggio 2021 - Ladell'non finisce mai. A Sanp er celebrare lo scudetto. Ventiseiesima vittoria in campionato per la squadra di Antonio Conte,prima uscita da ...

Il Meazza sarebbe stato pienissimo e laancora più bella. grande soddisfazione ? "La ... Non ci dimentichiamo che l'non vinceva lo scudetto da 11 anni, troppo tempo". La sua, invece, è ...Lo ha detto il tecnico dell'Antonio Conte dopo la vittoria per 5 - 1 sulla Sampdoria. Una giornata diad una settimana dalla vittoria del diciannovesimo scudetto con quattro giornate di ...A San Siro con il tricolore ormai guadagnato, l’Inter ha travolto la Sampdoria 5-1 . Il pullman con i campioni d’Italia era stato accolto all’arrivo allo ...MILANO, 08 MAG - L'Inter ha battuto la Sampdoria 5-1 in un anticipo della 35/a giornata di serie A e al termine della gara tutta la squadra si è riunita in cerchio a metà campo alzando il coro "siamo ...