Il sopralluogo di Strianese al Liceo Publio Virgilio Marone di Mercato San Severino (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMercato San Severino (Sa) – Il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, ha visitato il Liceo Publio Virgilio Marone di Mercato San Severino, insieme all’On. Piero De Luca e al Sindaco Antonio Somma. I lavori erano stati completati dalla Provincia già lo scorso anno scorso e l’Istituto scolastico era stato messo in funzione sbloccando un iter burocratico ormai fermo da anni. “Una bellissima struttura – dichiara il Presidente Michele Strianese – articolata su tre plessi che ospita adesso più di 40 aule e tanti laboratori, per circa 1000 studenti provenienti da tutta la valle dell’Irno. Siamo andati a comunicare alla Dirigente scolastica che la Provincia di Salerno, grazie a ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Sa) – Il Presidente della Provincia di Salerno, Michele, ha visitato ildiSan, insieme all’On. Piero De Luca e al Sindaco Antonio Somma. I lavori erano stati completati dalla Provincia già lo scorso anno scorso e l’Istituto scolastico era stato messo in funzione sbloccando un iter burocratico ormai fermo da anni. “Una bellissima struttura – dichiara il Presidente Michele– articolata su tre plessi che ospita adesso più di 40 aule e tanti laboratori, per circa 1000 studenti provenienti da tutta la valle dell’Irno. Siamo andati a comunicare alla Dirigente scolastica che la Provincia di Salerno, grazie a ...

Advertising

anteprima24 : ** Il #Sopralluogo di #Strianese al #Liceo Publio Virgilio Marone di Mercato San Severino **… - Informaticalv : Al via i lavori della Cittadella scolastica di Sarno. Sopralluogo di Strianese - salernonotizie : Al via i lavori della Cittadella scolastica di Sarno. Sopralluogo di Strianese - zazoomblog : Al via i lavori della Cittadella scolastica di Sarno sopralluogo di Strianese - #lavori #della #Cittadella… - anteprima24 : ** Al via i lavori della Cittadella scolastica di Sarno, sopralluogo di #Strianese ** -

Ultime Notizie dalla rete : sopralluogo Strianese Mercato San Severino, al Liceo Marone anche una palestra e campo polifunzionale Ieri, ha fatto un sopralluogo il presidente della Provincia Strianese insieme al sindaco Somma e al parlamentare De Luca. Alla Dirigente del Liceo è stato comunicato che, grazie a finanziamenti ...

Al via i lavori della Cittadella scolastica di Sarno. Sopralluogo di Strianese La Provincia di Salerno inizia i lavori alla Cittadella scolastica di Sarno. Stamattina il sopralluogo del Presidente Michele Strianese insieme al Sindaco di Sarno Giuseppe Canfora sul cantiere. Con loro presenti anche Angelo Michele Lizio, dirigente provinciale del settore Edilizia ...

Provincia, lavori alla Cittadella scolastica di Sarno: sopralluogo di Strianese StileTV Al via i lavori della Cittadella scolastica di Sarno, sopralluogo di Strianese La Provincia di Salerno inizia i lavori alla Cittadella scolastica di Sarno. Stamattina il sopralluogo del Presidente Michele Strianese insieme al Sindaco di Sarno Giuseppe Canfora sul cantiere. Con l ...

Sarno, via ai lavori per la Cittadella scolastica Sotto gli occhi del sindaco Canfora e del presidente della Provincia Strianese, sono iniziati i lavori alla Cittadella scolastica di Sarno ...

Ieri, ha fatto unil presidente della Provinciainsieme al sindaco Somma e al parlamentare De Luca. Alla Dirigente del Liceo è stato comunicato che, grazie a finanziamenti ...La Provincia di Salerno inizia i lavori alla Cittadella scolastica di Sarno. Stamattina ildel Presidente Micheleinsieme al Sindaco di Sarno Giuseppe Canfora sul cantiere. Con loro presenti anche Angelo Michele Lizio, dirigente provinciale del settore Edilizia ...La Provincia di Salerno inizia i lavori alla Cittadella scolastica di Sarno. Stamattina il sopralluogo del Presidente Michele Strianese insieme al Sindaco di Sarno Giuseppe Canfora sul cantiere. Con l ...Sotto gli occhi del sindaco Canfora e del presidente della Provincia Strianese, sono iniziati i lavori alla Cittadella scolastica di Sarno ...