Gong – Oriental Attitude – Milano

(Di domenica 9 maggio 2021)Corso Concordia, 8 – 20129Tel. 02/76023873 Sito Internet: www..it Tipologia: cinese Prezzi: dim sum 6/18€, zuppe 6/10€, piatti di pesce 19/32€ Giorno di chiusura: Domenica; Lunedì a pranzo OFFERTALieve passo in avanti per questo ristorante cinese che ha fatto della qualità delle materie prime e dell’estetica dei piatti la sua cifra stilistica. Leggendo il menù si ha veramente l’imbarazzo della scelta, tanto è vasto e invitante, con pietanze più tradizionali e altre decisamente originali come il waffle salato con tartare di barbabietola e foie gras, oppure i ravioli di Black Cod, crema di bottarga di muggine, kizami wasabi e panko profumato alle erbe, dal sapore deciso e appagante. Molto buoni pure i dim sum di capesante: quattro piccoli ...

