Giornata Ue | Mattarella e capi di Stato “Europa sia forte ed efficace”

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “In occasione delladell'vorremmo estendere i nostri più sentiti auguri a tutti i cittadini europei. Questadell'è speciale. Per il secondo anno di fila, è celebrata in circostanze complesse a causa della pandemia di Covid-19. Siamo vicini a tutti coloro che ne hanno sofferto. Ladell'di quest'anno è speciale anche perchè segna l'avvio della Conferenza sul Futuro dell'. Facciamo appello a tutti i cittadini dell'UE affinchè colgano questa occasione unica per plasmare il nostro comune futuro. Questo dialogo sul futuro dell'si svolge in circostanze molto differenti da quelle degli anni passati”.Così nella lettera ai cittadini europei firmata dal Presidente della Repubblica, ...