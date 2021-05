FVG Pride su Ziberna | “È lei che sta alzando mura | non certo noi”

(Di sabato 8 maggio 2021) “Senza nemmeno incontrare Fvge le persone che organizzano la manifestazione, il sindaco di Gorizia Rodolfosi nasconde dietro fantasiose ricostruzioni su cosa sia il. Unche non riguarda solo i gay, come lui pensa, ma tutta la comunità LGBTQIA+ e le persone eterosessuali che credono negli articoli 2 e 3 della nostra costituzione e vogliono una società in cui davvero ci sia uguaglianza” così interviene il presidente Nacho Quintana Vergara di FVGODV in merito alle ultime esternazioni di. “Il problema non è la libertà di amare, che nessun* ci può togliere, ma le discriminazioni e le violenze che quotidianamente subiamo. Non siamo sicur* su quali fronti ilsarebbe provocatorio, mentre possiamo assicurare al Sindaco che ...

PossibileLGBTI : RT @AlekosPrete: La giunta comunale di Gorizia, presieduta dal sindaco di Forza Italia Rodolfo Ziberna, ha respinto, all'unanimità, la rich… - maxbass82 : RT @AlekosPrete: La giunta comunale di Gorizia, presieduta dal sindaco di Forza Italia Rodolfo Ziberna, ha respinto, all'unanimità, la rich… - Frab451 : RT @AlekosPrete: La giunta comunale di Gorizia, presieduta dal sindaco di Forza Italia Rodolfo Ziberna, ha respinto, all'unanimità, la rich… - ilgraficomasche : RT @AlekosPrete: La giunta comunale di Gorizia, presieduta dal sindaco di Forza Italia Rodolfo Ziberna, ha respinto, all'unanimità, la rich… - magnagati86 : RT @AlekosPrete: La giunta comunale di Gorizia, presieduta dal sindaco di Forza Italia Rodolfo Ziberna, ha respinto, all'unanimità, la rich… -

Ultime Notizie dalla rete : FVG Pride

GORIZIA - La giunta comunale di Gorizia , presieduta dal sindaco Rodolfo Ziberna , ha respinto, all'unanimità, la richiesta di patrocinio per il, che si svolgerà fra maggio e settembre a Gorizia e nella slovena Nova Gorica . 'Nessun pregiudizio - chiarisce il primo cittadino - perché in una società civile e democratica ognuno deve ...La giunta di Gorizia, presieduta dal sindaco, Rodolfo Ziberna, ha respinto all'unanimità la richiesta di patrocinio per il, che si svolgerà fra maggio e settembre a Gorizia e Nova Gorica. "Nessun pregiudizio, ci mancherebbe - chiarisce subito il primo cittadino - perché in una società civile e democratica, come ...È l’iniziativa del gruppo del Forum. Il centrosinistra attacca la giunta per il “no” Traini: «Decisione che mi ferisce». Il forzista Gentile: «Il sindaco ha ragione» ...Il sindaco: nessun pregiudizio, ma non si ostenta una scelta a scapito di un’altra Gli organizzatori del 4 settembre: «Ziberna finge di non capire i nostri obiettivi» ...