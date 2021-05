**Covid: Draghi a leader Ue, ‘accelerare vaccinazioni con trasparenza’** (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – ‘In Europa dobbiamo continuare ad accelerare le vaccinazioni con trasparenza e in sicurezza aumentando la produzione”. E’ questa la linea che il premier Mario Draghi ha assunto nel suo primo vertice Ue in presenza a Oporto dedicato ai temi sociali. Una posizione che ha raccolto ampio consenso da parte dei leader e che ha orientato il dibattito nel corso della cena di preparazione al primo vertice informale in presenza per il premier. Il monito di Draghi è rivolto anche a quei Paesi che ancora pongono blocchi alle esportazioni mentre l’Ue esporta l’80% della propria produzione. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – ‘In Europa dobbiamo continuare ad accelerare lecon trasparenza e in sicurezza aumentando la produzione”. E’ questa la linea che il premier Marioha assunto nel suo primo vertice Ue in presenza a Oporto dedicato ai temi sociali. Una posizione che ha raccolto ampio consenso da parte deie che ha orientato il dibattito nel corso della cena di preparazione al primo vertice informale in presenza per il premier. Il monito diè rivolto anche a quei Paesi che ancora pongono blocchi alle esportazioni mentre l’Ue esporta l’80% della propria produzione. L'articolo CalcioWeb.

