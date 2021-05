Cerignola | madre | padre e figlio minorenne in auto La donna nascondeva droga nella parte interna dello slip Carabinieri

(Di sabato 8 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: Proseguono i servizi ad alto impatto a, dove nei giorni scorsi idella locale Compagnia hanno identificato circa 530 persone e controllato oltre 360 veicoli. Alle attività di controllo hanno presoanche i militariSquadrone Eliportato Cacciatori di Puglia, che hanno perlustrato le vaste aree rurali della città per contrastare i reati predatori, e idella Compagnia di Intervento Operativo di Vibo Valentia, che hanno monitorato i quartieri più sensibili della città. Durante un posto di controllo, idella Sezione Radiomobile dihanno controllato unavettura condotta da un 45enne proveniente da un comune della ...

NoiNotizie : Cerignola (#Foggia): madre, padre e figlio minorenne in auto. La donna nascondeva droga nella parte interna dello s… -

Ultime Notizie dalla rete : Cerignola madre

Noi Notizie

Cresciuto tra Ravenna,, Prato, Antonio Dikele Distefano (classe 1992) ha pubblicato ... Di suaMarieme (Ashai Lombardo Arop), Awa non ha praticamente ricordi. Ma dietro una naturale ...dihanno tratto in arresto F. P. in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio della ... Laera ancora nel letto con il viso insanguinato trafitto da un colpo d'arma da fuoco ed il padre,...Durante un posto di controllo, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Cerignola hanno controllato una autovettura condotta da un 45enne proveniente da un comune della provincia BAT, già noto alle ...Quotidiano online della città di Cerignola. Il più letto nel Basso Tavoliere. Notizie su cronaca, politica, sport, attualità ...