Capri è Covid Free | l’annuncio di De Luca

(Di sabato 8 maggio 2021)del Presidente della Regione Campania Vincenzo De: “”. Il sindaco: “È tornata la vita”.è ufficialmente: lo ha annunciato il Presidente della Regione Campania Vincenzo Deparlando con i cronisti nella piazza principale dell’isola al fianco del sindaco, il presidente della Regione Campania Vincenzo De: “Parte da qui un messaggio di bellezza” “è un brand mondiale, è il turismo dell’Italia nel mondo. Parte da qui un messaggio di bellezza e di serenità, che vale per tutta l’Italia che vuole rinascere. Abbiamo dato una prova straordinaria di efficienza. Il nostro ...

è isolafree": l'annuncio di De Luca Scandalo delle mascherine statali. Altre 2 miliardi ferme in Posta, il bilancio dell'8 maggio Pubblicheremo qui, appena disponibili, gli ...'Da oggi- free.rappresenta la ripartenza dell'Italia intera, è un messaggio di svolta che arriva al mondo intero'. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, oggi sull'...Il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, a Capri (Napoli), ha annunciato il completamento della vaccinazione dei ...È arrivato in Piazzetta per annunciare di aver raggiunto l’obiettivo di rendere Capri Covid free. Il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, questa mattina è sbarcato sull’ ...