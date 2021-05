Berrettini-Ruud, semifinale Madrid: dove vedere in diretta e pronostico (Di sabato 8 maggio 2021) Berrettini-Ruud, la semifinale di Madrid è alle porte, il tennista romano ha sofferto è stato ad un passo dal crollo fisico, ma nonostante tutto è riuscito a rialzarsi e a trionfare. Berrettini-Ruud, l’italiano vola in semifinale, dove vedere il match in streaming e tv (Getty Images)Matteo Berrettini dopo una battaglia combattuta ha battuto Cristian Garin con il risultato di 5-7, 6-3, 6-0. Attualmente il tennista italiano è il numero 10 della classifica ATP. All’inizio del match ha avuto qualche difficoltà, ma è riuscito a guadagnarsi la semifinale di Madrid contro Casper Ruud, il quale è stato sconfitto nell’ultima edizione degli Internazionali a ... Leggi su ck12 (Di sabato 8 maggio 2021), ladiè alle porte, il tennista romano ha sofferto è stato ad un passo dal crollo fisico, ma nonostante tutto è riuscito a rialzarsi e a trionfare., l’italiano vola inil match in streaming e tv (Getty Images)Matteodopo una battaglia combattuta ha battuto Cristian Garin con il risultato di 5-7, 6-3, 6-0. Attualmente il tennista italiano è il numero 10 della classifica ATP. All’inizio del match ha avuto qualche difficoltà, ma è riuscito a guadagnarsi ladicontro Casper, il quale è stato sconfitto nell’ultima edizione degli Internazionali a ...

Advertising

Eurosport_IT : SE-MI-FI-NA-LE ?????? Berrettini ribalta Garin in tre set (5-7, 6-3, 6-0) e vola in semifinale: affronterà Ruud ????????… - SkySport : Madrid Open, Berrettini: 'Ruud? Forte, ma sono in fiducia. Posso vincere il torneo' ? ?? Atp Masters 1000 Madrid ?? B… - SkySport : ?? BERRETTINI IN SEMIFINALE A MADRID ?? Alle 21:00 la sfida contro Casper Ruud ?? LIVE su Sky Sport Uno e Sky Sport Ar… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #AtpMadrid #Zverev il primo finalista: #Thiem liquidato 6-3 6-4. Dalle 21 il #live di #Berrettini contro #Ruud. - Fprime86 : RT @SkySport: ?? Madrid, #Zverev batte #Thiem 6-3, 6-4 e vola in finale ? ?? BERRETTINI-RUUD: LA SEMIFINALE ?? Alle 21:00 su Sky Sport Uno e S… -