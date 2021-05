AstraZeneca | Piemonte pronto ad accogliere dosi rifiutate da altri territori

(Di sabato 8 maggio 2021) Ilè disponibile adlediin eccesso custodite nei magazzini di quelle regioni in cui i cittadini non vogliono vaccinarsi con questo tipo vaccino. A dirlo il presidente della Regione Alberto Cirio al Tgcom. In particolare, Cirio ha spiegato che inlediad oggi in giacenza devono essere tenute da parte per i richiami da garantire entro fine giugno, per questo le poche che restano disponibili vengono centellinate con non poche difficoltà per i medici di famiglia a proseguire le vaccinazioni data la carenza di vaccini. Di qui la disponibilità adleda. L'articolo proviene da Sbircia ...

In particolare, Cirio ha spiegato che inle dosi diad oggi in giacenza devono essere tenute da parte per i richiami da garantire entro fine giugno, per questo le poche che ...... Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise,, Puglia ... Per quanto riguarda la situazione vaccini , ha dichiarato: 'Sull'utilizzo del vaccinoe ...Il Piemonte è disponibile ad accogliere le dosi di AstraZeneca in "eccesso", che si trovano in quelle regioni che non le utilizzano perché i cittadini non vogliono vaccinarsi con questo prodotto. A di ...Il Piemonte è disponibile ad accogliere le dosi di AstraZeneca in eccesso custodite nei magazzini di quelle regioni in cui i cittadini non vogliono vaccinarsi con questo tipo vaccino. A dirlo il presi ...