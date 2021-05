Amici: chi va in finale? Deddy è il quinto finalista a sorpresa VIDEO (Di domenica 9 maggio 2021) Gran sorpresa per la finale di Amici 2021: Deddy scopre di essere il quinto finalista dopo aver abbandonato la casetta, convinto di essere stato eliminato! I finalisti, quindi, saranno cinque e non quattro come ipotizzato! Leggi anche: Amici 2021 serale: chi è stato eliminato ieri sera 8 maggio? Amici 2021: Aka7eve, Giulia e Sangiovanni primi tre finalisti Ecco il riassunto delle... Leggi su donnapop (Di domenica 9 maggio 2021) Granper ladi2021:scopre di essere ildopo aver abbandonato la casetta, convinto di essere stato eliminato! I finalisti, quindi, saranno cinque e non quattro come ipotizzato! Leggi anche:2021 serale: chi è stato eliminato ieri sera 8 maggio?2021: Aka7eve, Giulia e Sangiovanni primi tre finalisti Ecco il riassunto delle...

Advertising

matteosalvinimi : Per chi proprio non ha sonno, alle 23.45 sarò in onda su Rai Uno a #portaaporta e per commenti su Instagram (… - ricpuglisi : Volevo organizzare un incontro segreto con i miei amici della CIA, del Mossad e dell'Entità in Piazza Duomo a Milan… - Lalalal58557866 : RT @Alt_Em_End: Praticamente avete già deciso chi vince?Siete rassegnate una settimana prima?I fatti sono i sold out,i fatti sono i piatti,… - maparliamodit3 : @sos_divi Su aka non c’è dubbio. Io non ho seguito il pomeridiano ed ho sentito per la prima volta la canzone di Ak… - tresydegiosa : RT @_parlotroppo_: Comunque meritavano tutti. Come tutte le semi-finali di amici. Serena veramente fenomenale, tancredi continuerò ad ascol… -