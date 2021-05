Aka7even discute con Serena, che scoppia in lacrime: ecco perché (Di sabato 8 maggio 2021) Lite tra Aka7even e Serena Mancano poche ore alla semifinale di Amici 20. Questa sera infatti su Canale 5 scopriremo cosa accadrà e chi saranno i finalisti di questa edizione. Tuttavia in casetta le tensioni sono alle stelle, e così c’è stata una piccola discussione tra Aka7even e Serena Marchese, che è addirittura scoppiata in L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 8 maggio 2021) Lite traMancano poche ore alla semifinale di Amici 20. Questa sera infatti su Canale 5 scopriremo cosa accadrà e chi saranno i finalisti di questa edizione. Tuttavia in casetta le tensioni sono alle stelle, e così c’è stata una piccola discussione traMarchese, che è addiritturata in L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

infoitcultura : Amici 20, Anna Pettinelli discute col suo allievo Aka7Even | Isa e Chia - IsaeChia : #Amici20, #AnnaPettinelli discute col suo allievo #Aka7Even: ecco perché - marika_donne : RT @Beatricehorse_: loca>>malibu. e non se discute.??? #Amici20 #Amici2020 #alessandro #aka7even #loca - GY0170 : RT @Beatricehorse_: loca>>malibu. e non se discute.??? #Amici20 #Amici2020 #alessandro #aka7even #loca - chiiaramarzano : RT @Beatricehorse_: loca>>malibu. e non se discute.??? #Amici20 #Amici2020 #alessandro #aka7even #loca -