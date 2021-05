Ultime Notizie Roma del 07-05-2021 ore 13:10 (Di venerdì 7 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio sale anche questa settimana dici di contagio da lo 085 della scorsa settimana 089 il valore che a quanto si apprende valutano gli esperti della cabina di regia per il monitoraggio settimanale l’incidenza sarebbe ancora in discesa da 146 la scorsa settimana 127 dalle regioni Arriva intanto la richiesta di rivedere l’indicatore la proposta è quella di Tenere presente piuttosto nel lettino ospedaliero per capire se aumentano o diminuiscono le richieste di ospedalizzazione confronto in vista tra regioni e commissario figliolo per verificare la possibilità che è una persona vaccinata con la prima dose possa essere fatta la Seconda dose in vacanza lo Annuncia il presidente della conferenza delle regioni governatore Friuli fedriga il presidente dell’Emilia Romagna ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021)dailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio sale anche questa settimana dici di contagio da lo 085 della scorsa settimana 089 il valore che a quanto si apprende valutano gli esperti della cabina di regia per il monitoraggio settimanale l’incidenza sarebbe ancora in discesa da 146 la scorsa settimana 127 dalle regioni Arriva intanto la richiesta di rivedere l’indicatore la proposta è quella di Tenere presente piuttosto nel lettino ospedaliero per capire se aumentano o diminuiscono le richieste di ospedalizzazione confronto in vista tra regioni e commissario figliolo per verificare la possibilità che è una persona vaccinata con la prima dose possa essere fatta la Seconda dose in vacanza lo Annuncia il presidente della conferenza delle regioni governatore Friuli fedriga il presidente dell’Emiliagna ...

