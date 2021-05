Udinese Bologna, i convocati di Gotti: Llorente stringe i denti (Di venerdì 7 maggio 2021) Luca Gotti ha reso nota la lista dei convocati in vista di Udinese-Bologna Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro il Bologna. Llorente è stato chiamato, ma resta in dubbio. Portieri: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet. Difensori: 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio; 90 Zeegelaar. Centrocampisti: 6 Makengo; 10 De Paul; 11 Walace; 22 Arslan; 29 Micin; 37 Pereyra; 64 Palumbo. Attaccanti: 7 Okaka; 32 Llorente; 45 Forestieri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Lucaha reso nota la lista deiin vista diLuca, allenatore dell’, ha diramato la lista deiin vista della partita contro ilè stato chiamato, ma resta in dubbio. Portieri: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet. Difensori: 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio; 90 Zeegelaar. Centrocampisti: 6 Makengo; 10 De Paul; 11 Walace; 22 Arslan; 29 Micin; 37 Pereyra; 64 Palumbo. Attaccanti: 7 Okaka; 32; 45 Forestieri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

