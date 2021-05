Tuttosport: Agnelli vorrebbe tenere Pirlo per dimostrare di non aver sbagliato a sceglierlo (Di venerdì 7 maggio 2021) “Con la qualificazione Champions e la Coppa Italia alzata a Roma, c’è la concreta possibilità che la società vada avanti con Pirlo, dandogli fiducia e provando a correggere gli errori di gestione della stagione che, per circostanze, episodi e sfortuna, è stata la più difficile degli ultimi anni”. Lo scrive Tuttosport parlando delle scelte della Juventus per la prossima stagione. Agnelli ha voglia di confermare Pirlo per dimostrare di non essersi sbagliato a sceglierlo. “Perché, sotto sotto, Andrea Agnelli ha davvero voglia di confermarlo sulla panchina della Juventus, per vederlo vincere lo scudetto della prossima stagione e dimostrare a tutti i critici che tenere duro nelle tempeste paga e, soprattutto, che la scelta ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 maggio 2021) “Con la qualificazione Champions e la Coppa Italia alzata a Roma, c’è la concreta possibilità che la società vada avanti con, dandogli fiducia e provando a correggere gli errori di gestione della stagione che, per circostanze, episodi e sfortuna, è stata la più difficile degli ultimi anni”. Lo scriveparlando delle scelte della Juventus per la prossima stagione.ha voglia di confermareperdi non essersi. “Perché, sotto sotto, Andreaha davvero voglia di confermarlo sulla panchina della Juventus, per vederlo vincere lo scudetto della prossima stagione ea tutti i critici cheduro nelle tempeste paga e, soprattutto, che la scelta ...

